Европейский Союз намерен отказаться от поставок российского газа. Однако сделать это хотят до 2027 года.

Об этом заявила министерша энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. По ее словам, для отказа от российского газа ЕС придется перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию.

Важно Для отказа от российского газа ЕС нужно будет перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию

Гевесслер подчеркнула, что отказ от импорта газа из России является амбициозной целью и касается всех стран-членов. Она убеждена, что достичь ее можно только благодаря общим усилиям.

Как ЕС может отказаться от российского газа

Министерство энергетики Австрии добавило, что для отказа от российского газа нужно:

постепенно сократить его потребление,

перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно,

начать производство биогаза и возобновляемого водорода,

найти других поставщиков.

К слову, ранее о намерениях уменьшить объемы поставок российского газа сообщили власти Сербии. Такие же планы у Турции, а Литва уже стала первой страной ЕС , которая полностью отказалась от российского газа.

Какое влияние это окажет на Россию

На Россию приходится около 40% европейских поставок газа. Однако из-за войны войны, которую начала страна-террористка, Запад пытается отучить себя от ее энергетических потоков. По оценкам экспертов, экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2022 году может сократиться примерно на треть.

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