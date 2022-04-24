Об этом заявила министерша энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. По ее словам, для отказа от российского газа ЕС придется перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию.

Важно Для отказа от российского газа ЕС нужно будет перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию

Гевесслер подчеркнула, что отказ от импорта газа из России является амбициозной целью и касается всех стран-членов. Она убеждена, что достичь ее можно только благодаря общим усилиям.

Как ЕС может отказаться от российского газа

Министерство энергетики Австрии добавило, что для отказа от российского газа нужно:

постепенно сократить его потребление,

перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно,

начать производство биогаза и возобновляемого водорода,

найти других поставщиков.

К слову, ранее о намерениях уменьшить объемы поставок российского газа сообщили власти Сербии. Такие же планы у Турции, а Литва уже стала первой страной ЕС , которая полностью отказалась от российского газа.

Какое влияние это окажет на Россию

На Россию приходится около 40% европейских поставок газа. Однако из-за войны войны, которую начала страна-террористка, Запад пытается отучить себя от ее энергетических потоков. По оценкам экспертов, экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2022 году может сократиться примерно на треть.

Литва полностью отказалась от газа из России: смотрите видео