Об этом заявила министерша энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. По ее словам, для отказа от российского газа ЕС придется перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию.
Важно Для отказа от российского газа ЕС нужно будет перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию
Гевесслер подчеркнула, что отказ от импорта газа из России является амбициозной целью и касается всех стран-членов. Она убеждена, что достичь ее можно только благодаря общим усилиям.
Как ЕС может отказаться от российского газа
Министерство энергетики Австрии добавило, что для отказа от российского газа нужно:
- постепенно сократить его потребление,
- перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно,
- начать производство биогаза и возобновляемого водорода,
- найти других поставщиков.
К слову, ранее о намерениях уменьшить объемы поставок российского газа сообщили власти Сербии. Такие же планы у Турции, а Литва уже стала первой страной ЕС , которая полностью отказалась от российского газа.
Какое влияние это окажет на Россию
На Россию приходится около 40% европейских поставок газа. Однако из-за войны войны, которую начала страна-террористка, Запад пытается отучить себя от ее энергетических потоков. По оценкам экспертов, экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2022 году может сократиться примерно на треть.