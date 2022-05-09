ЕС передумал останавливать танкеры с российской нефтью, – Bloomberg

Из-за протестов нескольких членов Евросоюз смягчил шестой пакет санкций против России. Теперь он не будет включать блокировку европейских танкеров, перевозящих российскую нефть в третьи страны.

При этом ЕС все еще планирует запретить страхование поставок нефти. А это помешает России экспортировать нефть.

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Почему ЕС смягчает 6 пакет санкций

Шестой пакет санкций готовились объявить уже 9 мая, но пока неизвестно, когда это произойдет. Все потому, что в Евросоюзе нет консенсуса. Некоторые страны слишком зависимы от торговли с Россией и ее энергоресурсов и не готовы пойти на экономические убытки, чтобы наказать страну-агрессора.

Сначала ЕС планировал запретить транспортировку нефти и горючего, производящихся в России или экспортировавшихся из России, в третьи страны. Но несколько стран, среди которых и Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства, потребовали вычеркнуть этот пункт из санкционного списка.

Этот запрет оказал бы существенное влияние на возможности российского экспорта. Особенно ввиду того, что Греции принадлежит более четверти мировых нефтяных танкеров по емкости.

Что означает запрет страхования

Танкерные компании коллективно страхуют свои суда от рисков, включая разлив нефти. Запрет на такое страхование должен ограничить продажу российской нефти, поскольку основные игроки на рынке постараются избегать такого сотрудничества. В то же время, существует риск того, что торговля перейдет в "серую" зону.

Что известно о нефтяных санкциях

Изюминкой шестого пакета санкций должно стать нефтяное эмбарго, в рамках которого страны ЕС прекратили бы покупать российскую нефть через 6 месяцев, а российские нефтепродукты – через 8 месяцев.

Однако несколько стран блокировали принятие нефтяного эмбарго.

Поэтому ЕС пересмотрел санкции и предложил Венгрии и Словакии присоединиться к нефтяному эмбарго в конце 2024 года, а Чехии – к июню 2024 года.

Однако такие условия все равно не подошли Венгрии, которая требует дополнительных 5 лет на отказ от нефти из России. Также к списку стран, которые против эмбарго, присоединилась Болгария.

ЕС все еще пытается найти решение, которое устроило бы всех и одновременно навредило экономике страны-агрессора.

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