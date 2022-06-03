ЕС отменил все пошлины для товаров из Украины: сроки и цели

В Европейском Союзе было принято решение об отмене всех пошлин и сборов для украинских товаров. Ключевые цели – упростить процесс попадания товаров из Украины на рынок в Европе и поддержку нашего бизнеса.

Соответствующее заявление об этом решении сделала представитель Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер в рамках брифинга в Брюсселе, Бельгия.

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Это нововведение вступит в силу 4 июня 2022 года . Однако следует учитывать, что это временный шаг со стороны Евросоюза, который будет действовать в последующие 12 месяцев – до 5 июня 2023 года.

Пресс-секретарь добавила, что в Европейские комиссии положительно оценили оперативное принятие таких мер Европарламентом и Советом ЕС. Она подчеркнула, что Евросоюз нет подобных прецедентов в своей истории и главная идея этого шага – способствовать развитию украинской экономики, которая получила серьезный удар из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

В ЕС считают, что это нововведение поможет преодолеть сложные условия, с которыми столкнулись производители и экспортеры из Украины после начала войны России в Украине, по словам Гарсии Феррер.

Согласно решению Евросоюза, для представителей украинского бизнеса отменят :

Все тарифы перечислены в Разделе IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные зоной свободной торговли, которых еще не затронул процесс либерализации;

В частности, речь идет об отмене таможенных пошлин на: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,

взыскания антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,

применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.

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