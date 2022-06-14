ЕС отключает от SWIFT еще три российских банка

Евросоюз отключает три российских банка от межбанковской системы SWIFT. Это происходит в рамках 6 пакета санкций.

ЕС отключает от SWIFT крупнейший российский банк Сбербанк, а также "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк. Об этом заявляют росСМИ 14 июня, сообщает 24 канал.

К теме ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России

От SWIFT отключают еще три российских банка

В России делают вид, что не паникуют по поводу новых санкций от ЕС. Лидеры трех банков говорят, что отключения от SWIFT якобы заметно не изменят.

Представители банков по-прежнему утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу,

– пишут росСМИ.

В "Сбербанке" заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не изменяет ситуацию с международными расчетами. В "Россельхозбанке" отмечают, что тоже будут работать, как раньше.

В Московском кредитном банке говорят, что сделки внутри России будут производиться в штатном режиме. Однако сроки переводов за границу могут быть длиннее.

ЕС работает над 7 пакетом санкций

Руководитель ОП Ермак рассказывает, что в Европейском Союзе уже приступили к работе над седьмым пакетом санкций против России.

По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности "Газпромбанка".

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 июня: видео