ЕС отключает от SWIFT еще три российских банка
Евросоюз отключает три российских банка от межбанковской системы SWIFT. Это происходит в рамках 6 пакета санкций.
ЕС отключает от SWIFT крупнейший российский банк Сбербанк, а также "Россельхозбанк" и Московский кредитный банк. Об этом заявляют росСМИ 14 июня, сообщает 24 канал.
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От SWIFT отключают еще три российских банка
В России делают вид, что не паникуют по поводу новых санкций от ЕС. Лидеры трех банков говорят, что отключения от SWIFT якобы заметно не изменят.
Представители банков по-прежнему утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу,
– пишут росСМИ.
В "Сбербанке" заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не изменяет ситуацию с международными расчетами. В "Россельхозбанке" отмечают, что тоже будут работать, как раньше.
В Московском кредитном банке говорят, что сделки внутри России будут производиться в штатном режиме. Однако сроки переводов за границу могут быть длиннее.
ЕС работает над 7 пакетом санкций
Руководитель ОП Ермак рассказывает, что в Европейском Союзе уже приступили к работе над седьмым пакетом санкций против России.
По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности "Газпромбанка".
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 июня: видео