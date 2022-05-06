ЕС освободил 3 страны от нефтяного эмбарго, – Bloomberg

Европейский Союз пересмотрел шестой пакет санкций против России, в том числе в отношении нефтяного эмбарго. Теперь 3 страны получат специальные условия.

Когда ЕС откажется от нефти из России

Венгрия и Словакия будут иметь время до конца 2024 года, чтобы отказаться от российской нефти, по данным источников СМИ. А Чехии дадут время до июня 2024 года.

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Все другие страны-члены постепенно прекратят импорт, как было предложено сначала:

импорт сырой нефти полностью остановят через шесть месяцев;

импорт российских нефтепродуктов – через восемь месяцев.

Почему есть спецусловия для стран

Согласно плану ЕС, европейским компаниям и частным лицам также будет запрещено предоставлять суда и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны.

Чтобы ввести нефтяное эмбарго, все страны ЕС должны отдать голос "за". Иначе решение не примут. Венгрия и Словакия заявили, что не поддерживают нефтяное эмбарго, потому что слишком зависимы. Чехия также опасается экономических последствий решения.

По данным Международного энергетического агентства, в ноябре 2021 года:

Венгрия импортировала 92 тысячи баррелей российской нефти в сутки, что составляло 43% ее импорта;

Словакия импортировала 10 тысяч баррелей в сутки – 74% от общего импорта нефти;

Чехия импортировала 52 тысячи баррелей в сутки – 21% импорта.

Примут ли это предложение

Послы ЕС должны встретиться в пятницу для обсуждения новых предложений санкций. Обсуждение может затянуться на выходные. Неизвестно, примут ли Словакия, Чехия и Венгрия новые предложения.

Так, заместитель министра экономики Словакии Кароль Галек заявил, что его страна продолжает настаивать на 3-летнем освобождении.

В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрет на российскую нефть – это "ядерная бомба" для экономики его страны. Он требовал 5 лет, чтобы Венгрия могла постепенно отказаться.

Лишь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что предложения на верном пути.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что обрести единство в отношении нефтяных санкций непросто и это может занять "несколько дней". Но она уверена, что удастся достичь решения.

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