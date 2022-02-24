ЕС обнародовал детали "адских санкций" против России: их примут 24 февраля

В четверг, 24 февраля, европейские лидеры соберутся на внеочередной саммит для утверждения санкции против России. Об этом рассказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По словам Урсулы фон дер Ляен, Евросоюз осознает, что это не только война против Украины, но и более масштабная агрессия.

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Цель России – не только Донбасс, не только Украина. Россия атакует стабильность в Европе и весь мировой международный порядок. Потому позже сегодня мы представим на утверждение лидеров государств ЕС масштабные санкции,

– заявила Урсула фон дер Ляен.

Часть санкций похожа на те, которые Евросоюз уже вводил раньше, но теперь они будут касаться большей части экономики России. Планируют:

ударить по стратегическим отраслям русской экономики, чтоб ослабить базу экономики России;

заблокировать доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми, чтобы ослабить ее способность модернизироваться;

централизованно заблокировать государственные активы России за границей.

Вдобавок, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки,

– заявила президент Еврокомиссии.

Это будут координированные решения ЕС, США, Канады, Великобритании, Японии, Австралии и других стран. Урсула фон дер Ляен добавила, что Путин подвергает риску будущее народа России, и ЕС продолжит активно поддерживать Украину, в том числе финансово.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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