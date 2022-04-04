Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в эфире телемарафона. Она добавила, что в поддержке нуждаются многие сектора, одним из которых является сельское хозяйство.

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Это очень важно для украинских фермеров. Также важность этого вопроса заключается в том, что африканские и ближневосточные страны зависят от состояния сельскохозяйственного сектора в Украине. Поэтому мы будем делать все, чтобы поставлять сюда топливо, чтобы поддержать вашу экономику, чтобы она не пострадала сильнее,

– сказала Симсон.

Единственная проблема, которая мешает немедленной помощи, – логистика.

Европа станет энергонезависимой от России

В то же время Симсон подчеркнула, что Европа сейчас делает очень много, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России. И в поиске альтернативных вариантов ЕС учитывает интересы Украины.

Европа может и вовсе отказаться от российского газа. Этот вопрос появился на повестке дня из-за зверств оккупантов в Буче. Евросоюз на днях обсудит новый пакет санкций против России, который может включать эмбарго на российский газ. Это уже поддержали Германия и Италия, которые импортируют больше всего российского газа.

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