ЕС на год окончательно упразднил пошлины на весь украинский экспорт

Совет Европы принял постановление, согласно которому разрешил определенные торговые уступки в отношении украинских товаров. Теперь Украина круглогодично может не платить ввозную пошлину на весь экспорт в ЕС.

Именно такие меры позволят Европейскому Союзу поддержать экономику нашего государства. Ведь война оказала немалое негативное влияние в нашей экономической сфере.

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Неспровоцированная и неоправданная захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю. Повлияла также на ее более широкие возможности торговли с остальным миром,

– говорится в сообщении Совета Европы.

ЕС предостерегает, что нельзя недооценивать последствия этой войны как на внутреннем, так и на международном уровне и влиянии на продовольственную безопасность.

Что изменится для Украины

Решение, которое Совет Европы принял 24 мая, будет действовать один год и приостановит для Украины определенные тарифы. В частности, все эти тарифы согласно Разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Она устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (ПВЗСТ), которую еще не либерализировали.

Приостановка тарифов будет действовать для следующих продуктов:

промышленные;

фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен,

сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащих тарифным квотам.

Также с Украины не будут взиматься антидемпинговые пошлины на импорт из Украины. Будут применять общие правила импорта по импорту происхождением из Украины.

Что переживает украинская экономика

Экономическая сфера и бизнес – одни из тех, кто больше всего пострадал из-за нападения России. Война длится уже 3 месяца. При этом экономист Сергей Фурман рассказывал, что наша экономика постепенно восстанавливается после шока. Одним из доказательств тому является то, что Национальный банк снял ограничение курса, по которому банки продают национальную валюту.

Большой проблемой не только для нас, но и для всего мира, что Россия заблокировала Черное море, поэтому теперь мы не можем экспортировать свое зерно. Разные страны ищут возможные решения. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помочь нашему государству решить эту проблему. Ведь это ставит под угрозу голода многие страны мира.

В то же время, мы и сами находим пути решения проблемы с доставкой продовольствия. Уже наладили два альтернативных наземных пути для этого. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия должна снять блокаду, чтобы мог производиться полный и свободный экспорт.

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