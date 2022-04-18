Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, диверсификацию можно осуществить быстрее, чем казалось месяц назад.

Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать

У нас есть газ в хранилищах, и будет новый газ от других поставщиков. Внутренние меры по сокращению поставок при этом будут умеренными. Мы говорим о снижении температуры отопления на 1 – 2 градуса,

– заявил Драги.

Италия предложила установить прайс-кепы на природный газ, используемый для производства электроэнергии. По словам премьера, эта идея уже обретает консенсус среди других европейских стран. Такой шаг должен снизить зависимость от России.

Зависимость Италии от российского газа

Италия поставляет 40% газа на свой рынок из России, что делает ее вторым крупнейшим импортером российского газа в Европе после Германии. В 2021 году Италия закупила российский газ на 5,8 миллиарда долларов, сообщает Aljazeera.

Драги убежден, что, покупая российские энергоносители, Европа продолжает финансировать Россию. А смысла говорить с Путиным премьер не видит. "У меня такое впечатление, что ужас войны с массовыми убийствами, с тем, что они совершили с детьми и женщинами, никак не зависит от слов и телефонных звонков", – сказал глава итальянского правительства.

Поэтому Италия пытается найти способ, как максимально снизить свою энергетическую зависимость от России. Первым таким шагом стало соглашение с Алжиром.

Соглашение Италии с Алжиром

Напомним, что Италия договорилась с Алжиром об увеличении импорта газа на 40%.

Алжирский Sonatrach постепенно увеличит потоки в газопроводе Transmed. Моментально Италия получит дополнительные 3 миллиарда кубометров.

А уже к 2023 – 2024 годам выйдут на дополнительные 9 миллиардов кубометров в год.

Важно – Зеленский передал заполненную анкету для получения статуса кандидата в ЕС: смотрите видео