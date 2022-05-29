ЕС может отсрочить ограничения на импорт нефти по трубе "Дружба" в угоду Венгрии, – Bloomberg

Европейский Союз предложил запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт по нефтепроводу "Дружба". Таким образом ЕС пытается удовлетворить Венгрию, чтобы наконец принять 6 пакет санкций против России.

Европейская комиссия направила национальным правительствам пересмотренное предложение, которое позволит поставки нефти через этот гигантский нефтепровод. Он является основным источником импорта Венгрии.

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ЕС может отсрочить ограничения на импорт нефти по трубе "Дружба"

Евросоюз может отсрочить ограничения на поставку нефти через нефтепровод "Дружба", чтобы удовлетворить Венгрию. Страны-члены будут постепенно прекращать импорт морской нефти в течение 6 месяцев, а нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Венгрия выступает против 6-го пакета санкций ЕС против России, ведь он включает эмбарго на нефть. Это предложение даст стране больше времени на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в этом энергоресурсе. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Согласно пересмотренному проекту, Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024, а Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля. Кроме того, Европейская комиссия предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой нефтепроводом в другие страны-члены или третьи страны. Также, вероятно, ограничат сферу действия положения по услугам, связанным с перевозкой нефти в третьи страны.

Послы ЕС должны встретиться 29 мая для обсуждения пересмотренного пакета санкций против страны-агрессорки. Некоторые страны-члены настаивают на его согласовании с тем, как лидеры Евросоюза 30 мая встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить войну в Украине.

Пакет санкций требует поддержки всех государств-членов. Несколько стран ранее выступали против различия морского и трубопроводного импорта, ведь такое деление несправедливо, поскольку непропорционально повлияет на их поставки.

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Ранее ЕС предлагал прекратить весь импорт российской нефти в начале следующего года. Венгрии и Словакии дали время на выполнение этих требований до конца 2024 года, а в Чехии – до июня 2024 года. Эти страны очень зависят от российской нефти, однако на них приходится относительно небольшая доля общего импорта ЕС.