ЕС может одобрить нефтяное эмбарго, но не в полном объеме

Европейские лидеры соберутся 30 мая для того, чтобы в последний раз попытаться согласовать нефтяное эмбарго в преддверии саммита ЕС. В настоящее время рассматривают некоторые исключения, чтобы найти поддержку у всех стран-членов.

Согласно новому проекту, ЕС наложит нефтяное эмбарго на российскую нефть. Но это эмбарго на время не будет касаться нефти, поставляемой по нефтепроводу.

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В ЕС нашли новый компромисс

Таким образом, Россия уже со следующего года не будет поставлять ЕС нефть морскими путями. Но все еще сможет продавать свою трубопроводную нефть в Венгрии, Словакии и Чехии . Отметим, что у этих стран нет выхода к морю. Так что они опасаются, что им будет труднее найти альтернативу российской нефти.

Однако лидеры ЕС не будут окончательно согласовывать условия для этого временного исключения в понедельник. В то же время они будут искать решение, обеспечивающее честную конкуренцию между теми, кто все еще получает российскую нефть, и теми, кто будет отключен.

Есть прогресс

Один из дипломатов ЕС заявил, что новый проект является "ограниченным прогрессом". Но есть еще слишком много деталей, которые нужно согласовать, чтобы одобрить проект в течение 2-дневного саммита.

Раскол в Евросоюзе

Уже месяц ЕС пытается одобрить шестой пакет санкций, включающий в себя нефтяное эмбарго. Единство, которое Европа демонстрировала на первых неделях войны России против Украины, может пошатнуться. Больше всего это единство расшатывает Венгрия.

После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа едина. Учитывая саммит, будем надеяться, что так будет и дальше. Но единство уже начинает рушиться,

– заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Среди прочего шестой пакет санкций включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от международной системы SWIFT, запрет русских вещателей в ЕС и добавление новых людей в список, чьи активы заморожены.

Тема саммита – Украина

На саммите предстоит договориться о новом пакете кредитов ЕС на сумму 9 миллиардов евро для экономики Украины.

Лидеры ЕС также поддержат создание международного фонда для восстановления Украины после войны, в частности, обсудят конфискацию замороженных российских активов.

Будут работать над содействием в помощи Украине перевезти зерно из страны по железной дороге и грузовикам.

Лидеры ЕС также будут исследовать пути сдерживания цен на энергоносители. Для этого могут быть введены временные ограничения цен.

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