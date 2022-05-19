Нужно поскорее стать независимыми от российского ископаемого топлива. Поэтому ЕС поднимает эти амбиции на еще один уровень. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик объявила пакет мероприятий, который получил название REPowerEU. Он поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от российского топлива и приступить к инвестициям в новом масштабе.
Что планируют сделать
- Еврокомиссия повышает цель ЕС касательно энергоэффективности к 2030 году с 9 до 13%. Также увеличивают цель возобновляемой энергии с 40% до 45%.
- Собираются ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии. Кроме того, хотят ввести обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года, для новых жилых домов – до 2029 года.
Урсула фон дер Ляйен признала, что это требует масштабных инвестиций и реформ. Поэтому ЕС мобилизует около 300 миллиардов евро. По словам политика, около 72 миллиардов евро будут составлять гранты и 225 миллиардов евро – ссуды.
В Еврокомиссии отмечают, что в войне России в Украине пока не видят конца, а европейская энергетическая безопасность пошатнулась. Поэтому Европе следует согласовать свои геополитические и климатические интересы на ближайшие десятилетия.
Эмбарго на российскую нефть: что известно
- В ЕС обсуждается шестой пакет санкций против России, который включает ограничения на закупки и использование российских энергоносителей – нефтяное эмбарго. Это важно, поскольку именно нефть дает государству-агрессору 1 миллиард долларов ежедневно.
- К сожалению, есть страны, которые не поддерживают подобные меры. В частности, Венгрия, которая требует за это от Евросоюза до 750 миллионов евро.
- Накануне журналист Рикард Йозвяк написал, что в ЕС не смогли найти общий язык по поводу шестого пакета санкций.
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