Нужно поскорее стать независимыми от российского ископаемого топлива. Поэтому ЕС поднимает эти амбиции на еще один уровень. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Политик объявила пакет мероприятий, который получил название REPowerEU. Он поможет ЕС сэкономить больше энергии, ускорить отказ от российского топлива и приступить к инвестициям в новом масштабе.

Что планируют сделать

Еврокомиссия повышает цель ЕС касательно энергоэффективности к 2030 году с 9 до 13%. Также увеличивают цель возобновляемой энергии с 40% до 45%.

Собираются ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии. Кроме того, хотят ввести обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года, для новых жилых домов – до 2029 года.

Урсула фон дер Ляйен признала, что это требует масштабных инвестиций и реформ. Поэтому ЕС мобилизует около 300 миллиардов евро. По словам политика, около 72 миллиардов евро будут составлять гранты и 225 миллиардов евро – ссуды.