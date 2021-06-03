Евросоюз изменил правила ввоза наличных денег, ценных бумаг и дорогих вещей

С 3 июня 2021 года в странах Европейского Союза начнут действовать новые правила ввоза и вывоза наличных денег, ценных бумаг и вещей стоимость которых превышает 10 тысяч евро. Теперь путешественники должны заполнять соответствующую декларацию.

Новые правила ЕС

Процедуру изменили в рамках борьбы ЕС с отмыванием денег и финансовым терроризмом. Также таможенные органы отныне имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

Читайте также Гривна укрепилась в мае 2021 года: в НБУ рассказали, что этому способствовало

Что подпадает под новые правила ЕС

Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),

(включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке), Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы ,

, Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,

с содержанием золота не менее 90%, Золотые слитки, самородки или грудки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенные органы теперь могут также требовать представления декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером. В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущее использование наличных.

Какие штрафы будут действовать

Новые правила также позволяют таможенным органам действовать касательно сумм, которые менее 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В своем сообщении ЕС не указали, какие конкретно ждут штрафы возможных нарушителей, однако отметили, что каждая страна-член может применять свои собственные санкции. В некоторых странах ЕС также есть национальные положения, регулирующие перевозки наличых между государствами-членами ЕС или даже внутри одной страны.