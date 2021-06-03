Новые правила ЕС
Процедуру изменили в рамках борьбы ЕС с отмыванием денег и финансовым терроризмом. Также таможенные органы отныне имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.
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Что подпадает под новые правила ЕС
- Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),
- Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы,
- Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
- Золотые слитки, самородки или грудки с содержанием золота не менее 99,5%.
Таможенные органы теперь могут также требовать представления декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером. В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущее использование наличных.
Какие штрафы будут действовать
В своем сообщении ЕС не указали, какие конкретно ждут штрафы возможных нарушителей, однако отметили, что каждая страна-член может применять свои собственные санкции. В некоторых странах ЕС также есть национальные положения, регулирующие перевозки наличых между государствами-членами ЕС или даже внутри одной страны.