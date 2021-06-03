Новые правила ЕС

Процедуру изменили в рамках борьбы ЕС с отмыванием денег и финансовым терроризмом. Также таможенные органы отныне имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

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Что подпадает под новые правила ЕС

Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),

Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы ,

Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,

Золотые слитки, самородки или грудки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенные органы теперь могут также требовать представления декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером. В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущее использование наличных.

Обратите внимание! Новые правила также позволяют таможенным органам действовать касательно сумм, которые менее 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

Какие штрафы будут действовать