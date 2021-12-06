Почему решили обновить дизайн банкнот

Президент европейского центробанка Кристин Лагард рассказала, что банкноты евро никуда не денутся. Более того, на них есть по-прежнему большой спрос, к тому же они – ощутимый и видимый символ единства Европы, особенно во времена кризиса.

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Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения,

— поделилась Кристин Лагард.

Новый дизайн – политическое решение

Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами.

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) подчеркнули, что дизайн банкнот евро – политически чувствительный вопрос. В типичных изображениях на банкнотах – например, знаменитых поэтов, композиторов или построек – есть риск того, что то или иное государство почувствует себя недостаточно представленным или недооцененным.

Как будут менять дизайн банкнот евро

Сначала будут созданы фокус-группы, которые соберут мнения людей из всех уголков ЕС.

В дальнейшем будет создана тематическая консультативная группа, в которую войдут по одному эксперту каждого государства.

Группа предоставит свои наработки в ЕЦБ.