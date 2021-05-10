Комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг майред Макгиннесс рассказала, что идея запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро изложена в предложениях по изменению законодательства. Они станут базой для борьбы с отмыванием денег.
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По словам Макгиннесс, Еврокомиссия планирует вынести этот вопрос на рассмотрение.
Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает,
– отметила Макгиннесс.
Детали от Макгиннесс
- В ЕС планируют создать ведомство, которое будет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Этот орган должен получить веские полномочия и следить за политикой по борьбе с отмыванием денег определенных крупных банков.