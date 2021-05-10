Комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг майред Макгиннесс рассказала, что идея запретить наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро изложена в предложениях по изменению законодательства. Они станут базой для борьбы с отмыванием денег.

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По словам Макгиннесс, Еврокомиссия планирует вынести этот вопрос на рассмотрение.

Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает,

– отметила Макгиннесс.

Детали от Макгиннесс