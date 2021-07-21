ЕС может запретить платежи более чем 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки

Европейский Союз предложили ограничить крупные платежи наличными и ввести запрет на анонимные криптокошельки. В Еврокомиссии считают, что это поможет бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом.

Предложение от ЕС

Ограничение наличных платежей

Главный орган исполнительной власти ЕС – Еврокомиссия предлагает ввести запрет на платежи наличными более 10 тысяч евро, усилить контроль за финансовыми операциями и создать отдельный орган со штатом около 250 сотрудников для наблюдения за наиболее рисковыми финансовыми учреждениями.

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Запрет анонимных криптокошельков

Во время пресс-конференции комиссар ЕС по финансовым услугам Майрид МакГиннесс, как сообщает издание Bloomberg, отметил, что предложенные правила должны касаться также и цифровых валют.

У нас не должно быть различных правил для финансовой системы. Они должны применяться и к цифровым валютам,

– отметил Майрид МакГиннесс.

По мнению Еврокомиссии, нужно ввести запрет на использование анонимных криптокошельков, а все переводы в цифровых валютах будут контролироваться и отслеживаться европейскими регуляторами.

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Почему нужны новые правила и ограничения

Авторы инициативы утверждают, что такие правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Господин МакГиннесс подчеркнул, что финансовый терроризм и отмывание денег представляют реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы.