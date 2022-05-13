В ЕС думают, не отложить ли нефтяное эмбарго, чтобы не тормозить другие санкции против РФ, – СМИ

Некоторые страны Европейского Союза считают, что, возможно, следует подумать об отложении введения запрета на российскую нефть. Это необходимо для того, чтобы продолжить введение остальных предложенных санкций, если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

По словам европейских дипломатов, правительства стран ЕС до 16 мая стремятся достичь соглашения о полном пакете ограничений против страны-агрессора. В частности, он включает поэтапный запрет на нефть.

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ЕС думает, стоит ли отсрочить эмбарго

Дипломаты стран ЕС отметили, что идея отсрочки введения запрета на российскую нефть набирает поддержку. Однако другие страны обеспокоены тем, что такое решение будет признаком слабости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что любой запрет на нефть лидеры ЕС должны обсудить на саммите, ближайший из которых запланирован на конец мая.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала видеозвонок с Орбаном и региональными лидерами, чтобы обсудить возможный компромисс. Однако его перенесли на пока неопределенную дату. Предложение ЕС направлено на запрет сырой нефти в течение следующих 6 месяцев и рафинированного топлива до начала января.

Венгрии и Словакии предложили выполнить санкции до конца 2024 года,

Чехии – до июня того же года.

Такое решение приняли из-за сильной зависимости этих стран от российской нефти. Венгрия заявила, что снимет свою угрозу блокировать эмбарго, только если ее импорт исключат через трубопроводы.

Санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 членов.

Кроме запрета на нефть, 6 пакет санкций против России включает исключение еще 3 банков страны-агрессора из международной платежной системы SWIFT и запрет предоставления консультационных услуг и услуг по связям с общественностью российским компаниям.

Ожидается, что ЕС сможет избавиться от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 году. На следующей неделе должны очертить ограниченные инвестиции в нефтяную инфраструктуру. Они будут необходимы в краткосрочной перспективе, чтобы гарантировать безопасность поставок странам, которые полностью зависят от трубопроводной нефти из России.

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Позиция Венгрии относительно войны России против Украины

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии заявил, что его страна не будет блокировать вступление Украины в НАТО, а также поддержит ее стремление к членству в Европейском Союзе.

Венгерские чиновники после обстрела Закарпатья заявили, что "решение не разрешать транзит оружия через границу с Украиной было верным".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине. Он заявил, что якобы российские ракеты уничтожили западное оружие во Львове, несмотря на то, что на самом деле вражеская ракета попала в гражданский объект, где погибли люди. Сийярто подчеркнул, что не хочет, чтобы такие "события" произошли на венгерско-украинской границе.

Правительство Польши заморозило свои отношения с Венгрией. Вице-премьер Ярослав Качиньский посоветовал премьеру Венгрии Виктору Орбану сходить к офтальмологу, если тот не видит зверств россиян в Буче, которые он раньше отрицал.

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