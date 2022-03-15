ЕС допускает возможность продовольственного кризиса

Европу может ожидать продовольственный кризис из-за войны России против Украины. О таком варианте всерьез заговорили в Европейском Союзе.

Ведь Украина и Россия крупные экспортеры продовольствия в мире. Европейская комиссия уже готовит специальное сообщение по этому вопросу, которое обнародует на следующей неделе.

Обратите внимание Появилось приложение, распознающее товары оккупанта.

Нас ждет новый вызов в агропромышленном секторе. Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и продовольственной безопасности в мире,

– заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

Пока нет угрозы для дефицита продуктов, но возможно поднятие цен. В Еврокомиссии отметили, что будут работать над устойчивой и надежной агропродовольственной системой Европы в среднесрочной перспективе.

Напомним, что наша разведка сообщила, что российские оккупанты специально и прицельно стреляют по сельскохозяйственной технике в Украине. Цель врага – создать продовольственный кризис в Украине и мире.

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