Ведь Украина и Россия крупные экспортеры продовольствия в мире. Европейская комиссия уже готовит специальное сообщение по этому вопросу, которое обнародует на следующей неделе.
Обратите внимание Появилось приложение, распознающее товары оккупанта.
Нас ждет новый вызов в агропромышленном секторе. Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и продовольственной безопасности в мире,
– заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.
Пока нет угрозы для дефицита продуктов, но возможно поднятие цен. В Еврокомиссии отметили, что будут работать над устойчивой и надежной агропродовольственной системой Европы в среднесрочной перспективе.
Напомним, что наша разведка сообщила, что российские оккупанты специально и прицельно стреляют по сельскохозяйственной технике в Украине. Цель врага – создать продовольственный кризис в Украине и мире.
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