Партнерами НБУ в имплементировании соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС стали Польша и Литва в рамках проекта Twinning, открытие которого состоялось 9 марта. Проект имеет 4 основных направления, финансирование же возьмет на себя ЕС.

Проект Twinning

Проект "Twinning" прежде всего является инструментом Европейского Союза, который был создан для сотрудничества между органами государственной власти государств, являющихся членами ЕС и государств-бенефициаров или партнеров.

Цель

Ведущая цель проекта – содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления НБУ, построение банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Финансирование и реализация

Финансирование проекта будет осуществляться за счет Европейского Союза и составит 1 миллиард евро. К реализации проекта "Twinning" будут привлечены эксперты из:

Нацбанка Польши,

Банка Литвы,

пяти других центральных банков государств-членов ЕС.

Срок реализации проекта: с 1 октября 2020 года по 30 июня 2022 года.

В связи с пандемией COVID-19, реализация проекта осуществляется в отдаленном формате, а все желающие могут следить за ним на специальной веб-странице.

Направления проекта

Проект Twinning имеет четыре направления

Развитие подходов к банковскому надзору – в рамках этого направления представители центральных банков государств, которые являются членами ЕС совместно с НБУ будут работать над дальнейшим внедрением Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и европейского законодательства. Внедрение системы мгновенных платежей – направление призвано помочь развить платежную систему в Украине и определить не только лучшую модель мгновенных платежей, но и архитектуру, а так же план ее внедрения. Совершенствование стратегического планирования в центральном банке – благодаря реализации этого пункта будет усовершенствована стратегическое планирование, управление процессами и мониторинга эффективности на разных уровнях институции на основе рекомендаций и практического опыта центральных банков государств, являющихся членами ЕС. Совершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка – в НБУ уверены, что опыт внешних экспертов поможет Нацбанку усилить международную деятельность и сотрудничество.

Мнения экспертов

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в пресс-релизе структуры отметил, что проект станет эффективным инструментом для развития институционального потенциала страны, а также произойдет укрепление банковской системы Украины и внедрение инновационных финансовых технологий.

Это еще один важный шаг, который мы делаем на пути интеграции НБУ в европейское сообщество центробанков,

– Сологуб.

Высказались по поводу проекта и новые европейские партнеры НБУ: Председатель Банка Литвы Витас Василяускас и член Правления Национального Банка Польши Марта Гаенцка.

Госпожа Гаенцка отметила, что Польша всегда активно способствовала тесному сотрудничеству Украины с учреждениями Европейского Союза.

С точки зрения польской внешней политики, Украина – ключевой партнер в рамках инициативы Восточного партнерства, а также Польской программы сотрудничества,

– Гаенцка

Представитель литовских партнеров, господин Василяускас отметил, что Нацбанк Польши, Банк Литвы и НБУ принимают определенные меры по поддержке проекта "Twinning", для обмена лучшей практикой деятельности центральных банков и оказания помощи всем центральным банкам, вовлеченным в проект, с целью повышения их эффективности и возможности стать активными и признанными на международном уровне учреждениями, которые вносят свой вклад в благосостояние гражданского общества своих стран.

Общая заинтересованность ЕС и Украины заключается в том, чтобы продолжать выстраивать современную и прозрачную банковскую систему в Украине, в которой НБУ занимает важное место,

– Василяускас.