ЕС даст Украине 1 миллиард евро на проект "Twinning": что он предусматривает
Партнерами НБУ в имплементировании соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС стали Польша и Литва в рамках проекта Twinning, открытие которого состоялось 9 марта. Проект имеет 4 основных направления, финансирование же возьмет на себя ЕС.
Источник:Национальный банк Украины
Проект Twinning
Проект "Twinning" прежде всего является инструментом Европейского Союза, который был создан для сотрудничества между органами государственной власти государств, являющихся членами ЕС и государств-бенефициаров или партнеров.
Цель
Ведущая цель проекта – содействие макроэкономической стабильности Украины путем институционального усиления НБУ, построение банковской системы и платежной инфраструктуры, а также оказания помощи НБУ во внедрении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Финансирование и реализация
Финансирование проекта будет осуществляться за счет Европейского Союза и составит 1 миллиард евро. К реализации проекта "Twinning" будут привлечены эксперты из:
- Нацбанка Польши,
- Банка Литвы,
- пяти других центральных банков государств-членов ЕС.
Срок реализации проекта: с 1 октября 2020 года по 30 июня 2022 года.
Направления проекта
Проект Twinning имеет четыре направления
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Развитие подходов к банковскому надзору – в рамках этого направления представители центральных банков государств, которые являются членами ЕС совместно с НБУ будут работать над дальнейшим внедрением Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и европейского законодательства.
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Внедрение системы мгновенных платежей – направление призвано помочь развить платежную систему в Украине и определить не только лучшую модель мгновенных платежей, но и архитектуру, а так же план ее внедрения.
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Совершенствование стратегического планирования в центральном банке – благодаря реализации этого пункта будет усовершенствована стратегическое планирование, управление процессами и мониторинга эффективности на разных уровнях институции на основе рекомендаций и практического опыта центральных банков государств, являющихся членами ЕС.
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Совершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка – в НБУ уверены, что опыт внешних экспертов поможет Нацбанку усилить международную деятельность и сотрудничество.
Мнения экспертов
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в пресс-релизе структуры отметил, что проект станет эффективным инструментом для развития институционального потенциала страны, а также произойдет укрепление банковской системы Украины и внедрение инновационных финансовых технологий.
Это еще один важный шаг, который мы делаем на пути интеграции НБУ в европейское сообщество центробанков,
– Сологуб.
Высказались по поводу проекта и новые европейские партнеры НБУ: Председатель Банка Литвы Витас Василяускас и член Правления Национального Банка Польши Марта Гаенцка.
Госпожа Гаенцка отметила, что Польша всегда активно способствовала тесному сотрудничеству Украины с учреждениями Европейского Союза.
С точки зрения польской внешней политики, Украина – ключевой партнер в рамках инициативы Восточного партнерства, а также Польской программы сотрудничества,
– Гаенцка
Представитель литовских партнеров, господин Василяускас отметил, что Нацбанк Польши, Банк Литвы и НБУ принимают определенные меры по поддержке проекта "Twinning", для обмена лучшей практикой деятельности центральных банков и оказания помощи всем центральным банкам, вовлеченным в проект, с целью повышения их эффективности и возможности стать активными и признанными на международном уровне учреждениями, которые вносят свой вклад в благосостояние гражданского общества своих стран.
Общая заинтересованность ЕС и Украины заключается в том, чтобы продолжать выстраивать современную и прозрачную банковскую систему в Украине, в которой НБУ занимает важное место,
– Василяускас.
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