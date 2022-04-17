Ермак напомнил Европе о важности санкций против российского "Газпромбанка"
17 апреля 2022 , 14:25Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Ермака
Андрей Ермак призвал Евросоюз ввести санкции против российского "Газпромбанка". Его следует добавить в 6-й санкционный пакет ЕС против России.
Именно "Газпромбанк" производит расчеты за российский газ. Поэтому, по словам главы Офиса Президента, и нужно ввести против него ограничения.
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Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора действенными также будут санкции против "Газпромбанка", определенного уполномоченным для расчетов за российский газ,
– подчеркнул политик.
Он отметил, что это важно, поскольку ЕС рассматривает механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также включение банковского сектора.
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