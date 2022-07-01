Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что проект "еРабота" заработал с 1 июля.

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"Уже с сегодняшнего дня можно подать заявку через портал "Дия". Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры. "еРабота" — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест", – написал Шмыгаль.

Какую поддержку можно получить

Премьер-министр рассказал о каждой из программ:

первая – гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес;

вторая – гранты до 8 миллионов на расширение и создание предприятий в сфере переработки;

третья и четвертая программы – гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 гектар) и строительство новых теплиц (до 7 миллионов гривен);

пятая программа – гранты для стартапов в ИТ;

шестая – это гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

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Что будет с ВВП Украины

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что из-за войны в 2022 году ВВП упадет – потеряем по меньшей мере треть. Потери экономики превышают 100 миллиардов долларов.

"Это оценки того, что разрушено: был завод – нет завода, был мост – нет моста, был дом – нет дома. Но война продолжается, и мы каждый день живем в уже привычных для нас воздушных тревогах и понимаем, что наши потери, к сожалению, растут каждый день", – объяснила эксперт.

Рожкова добавила, что после войны Украина будет вынуждена строить новую экономику. Будем ориентироваться на Европейский Союз.

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