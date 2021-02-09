Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебувають 10 енергоблоків електростанцій України. Раніше їх було 9, однак ввечері 8 лютого зупинили 4 блок Ладижинської ТЕС, що входить до групи компаній ДТЕК.

За словами нардепа Жупанина, на ремонті перебувають блоки ТЕС загальною потужністю 6 500 МВт. Важливо Аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях України: деталі Раніше у минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3 000 МВт. Аварійні блоки позначені червоним,

– зауважив політик. Як покривають дефіцити Нардеп зазначив, що дефіцити, які виникли внаслідок таких проблем, покривають інші генерувальні компанії, а також імпорт електроенергії. "Таке відчуття, що у нас наче пороблено з цією енергетикою", – підсумував Жупанин. Що цьому передувало Міненерго повідомляло, що від початку січня на складах ТЕС бракувало вугілля.

На початку лютого там залишалося 578 700 тонн вугілля, що на 525 800 тонн менше за необхідну норму.

Відтак 7 лютого аварійно зупинили 9 енергоблоків. Зокрема, теплові електростанції, що входять до складу компаній ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго". Наприклад, Криворізьку, Вуглегірську або Слов'янську ТЕС.

До слова, ціна на українську електроенергію різко зросла майже на 18%. Зростання цін може бути пов'язане із дефіцитом вугілля на складах, однак це не єдина причина.