Вже 10 енергоблоків на українських ТЕС – в аварійному стані
Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебувають 10 енергоблоків електростанцій України. Раніше їх було 9, однак ввечері 8 лютого зупинили 4 блок Ладижинської ТЕС, що входить до групи компаній ДТЕК.
Источник:фейсбук Андрія Жупанина
За словами нардепа Жупанина, на ремонті перебувають блоки ТЕС загальною потужністю 6 500 МВт.
Важливо Аварійно зупинили 9 енергоблоків на електростанціях України: деталі
Раніше у минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3 000 МВт. Аварійні блоки позначені червоним,
– зауважив політик.
Як покривають дефіцити
Нардеп зазначив, що дефіцити, які виникли внаслідок таких проблем, покривають інші генерувальні компанії, а також імпорт електроенергії.
"Таке відчуття, що у нас наче пороблено з цією енергетикою", – підсумував Жупанин.
Що цьому передувало
- Міненерго повідомляло, що від початку січня на складах ТЕС бракувало вугілля.
- На початку лютого там залишалося 578 700 тонн вугілля, що на 525 800 тонн менше за необхідну норму.
- Відтак 7 лютого аварійно зупинили 9 енергоблоків. Зокрема, теплові електростанції, що входять до складу компаній ДТЕК, "Донбасенерго", "Центренерго". Наприклад, Криворізьку, Вуглегірську або Слов'янську ТЕС.
- До слова, ціна на українську електроенергію різко зросла майже на 18%. Зростання цін може бути пов'язане із дефіцитом вугілля на складах, однак це не єдина причина.
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