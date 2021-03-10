Интервью первой замглавы Национального банка пыталось существенно изменить и запретить руководство. Глава банка приказом запретил своей первой заместительнице комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила в фейсбуке, что ее интервью запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Нацбанка. По ее словам, это не первый подобный случай в учреждении.

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Цензура в Нацбанке

По ее мнению, это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, что появилась еще с августа 2020 года после смены руководства НБУ. Она подчеркнула, что независимое мнение по важным для страны вопросам не просто никого не интересует, но и запрещается к высказыванию.

Сотрудники НБУ получали указания, по словам Рожковой, не приглашать ее на заседание комитета по вопросам надзора. "Каждый запрос на комментарий или интервью Рожковой становится настоящим испытанием и прилагается максимум усилий не допустить этого", – подчеркнула она.

Рожкова сообщила, что через несколько часов после проведения интервью, по странному стечению обстоятельств, появился приказ главы НБУ о том, что его первой заместительнице запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики и сотрудничества с МВФ. "За предоставление комментариев ранее члены правления получили выговоры в лучших советских традициях", – отметила она.

Ситуацию пытаются довести до абсурда: оказывается, что мне как непосредственному участнику событий, связанных с национализацией "Приватбанка" в 2016 году, эту тему также комментировать нельзя. Легче было бы прямо сказать, что руководителю департамента коммуникаций дали указание не выпускать в информационное поле отдельных членов правления НБУ,

– заявила Рожкова.

Она заверила, Национальный банк – это не частный бизнес, который можно попробовать строить по собственным авторитарными предпочтениями. "Качество его работы и прозрачность его коммуникаций – это доверие общества и инвесторов, желанная финансовая стабильность и экономический рост", – отметила Рожкова.

О чем говорилось в интервью

В интервью Екатерина Рожкова рассказала о главной цели внутренней трансформации НБУ в 2014-2016 годах. В частности, говорится о построении коллегиальности и прозрачности систем принятия решений.

Мы стремились достичь ситуации, когда ни одна из ключевых функций, не состоит в чьих-то одних руках и мы этого достигли. Однако сейчас система принятия решений в Национальном банке дрейфует от коллегиальности к централизации. Происходит фактически "откат",

– отметила Рожкова.

Она отметила, что одна из ключевых условий коллегиальности – профессионализм и независимость специалистов Национального банка. В частности, по ее словам, специалисты не должны бояться высказывать собственное мнение, даже если оно не совпадает с мнением руководителя. Рожкова заверила, что специалист в каждом направлении должен иметь глубокие знания и опыт в соответствующей сфере.

Екатерина Рожкова отметила, что Национальный банк не был объектом внимания со стороны Международного валютного фонда с 2015 года, когда был принят закон, что усилил независимость. "Наши партнеры (МВФ, Еврокомиссия) положительно отзывались на реформы внутри НБУ", – пояснила она. По мнению Рожковой, впервые за новейшую историю вопрос независимости Национального банка и качества надзора снова возник.