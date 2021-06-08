Египет и Украина обсуждают возможность совместного производства и экспорта в страны Африки

Украина и Египет обсуждают вопросы совместного производства между предприятиями и экспорта на рынок Африки. Украинские компании смогут производить продукцию в Египте и получать выгоду от соглашений о свободной торговле в регионе.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Египта Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль. Он отметил, что это также будет темой межправительственной встречи технического комитета.

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"Египет является членом ряда зон свободной торговли в африканских и арабских странах. Например, мы пригласили украинское правительство инвестировать в особую экономическую зону Суэцкого канала (SCZone)", – сказал посол.

Элгаммаль рассказал, что пока что от украинских компаний не поступало предложений по инвестициям в SCZone.

Поте он отметил, что различные организации в Украине, в частности "Укрмашстрой" и компании, входящие в нее, обратились с просьбой открыть их представительства в Египте для совместного производства высокотехнологичной продукции тяжелого машиностроения.

Восстановление украинско-египетского делового совета

В то же время по информации посла, в порядке межправительственной двусторонней встречи в июне 2021 года пройдет восстановление украинско-египетского делового совета (УЕДС). По словам посла, соответствующий деловой совет будет состоять из представителей египетского и украинского бизнеса.

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"Деятельность совета также будет направлена ​​на продвижение ведения бизнеса и двусторонних инвестиций, проведения различных секторальных профильных выставок в обеих странах", – сказал Элгаммаль.