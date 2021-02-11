Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников Украины. В течение 2020 года их количество выросло на 300 тысяч. За какие долги можно попасть в этот реестр должников и какие последствия грозят тем, кто все же внесен в эту базу, рассказывает частный исполнитель Денис Боднар.

Долги украинцев

Если проанализировать вышеуказанные 2 миллиона долгов, то, по информации OpenDataBot, в 2020 году украинцы больше всего задолжали за:

коммунальные услуги. Количество таких должников увеличилось на 57 тысяч человек;

средства, в частности по кредитам. Численность таких неплательщиков выросла на 157 тысяч человек;

штрафы по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Должников увеличилось на 96 тысяч человек;

штрафы по делам об административных правонарушениях увеличилось на 70 тысяч.

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По мнению частного исполнителя Дениса Боднара, такая ситуация с долгами прежде всего сложилась из-за пандемии и карантина. Ведь многие украинцы не рассчитали свои возможности и начали брать займы, которые не было чем отдавать. Сюда же следует добавить и кредитные обязательства, которые перешли с прошлых лет. Заработки не росли, а платить по займам все же приходилось.



Боднар советует не накапливать долгов / Фото из личного архива

Однако есть и другие причины роста задолженностей.

Введение видеофиксации нарушений ПДД, возобновление работы Инспекции по парковке. Все эти должники попали в Единый государственный реестр должников,

– говорит Денис Боднар.

Кто может попасть в реестр должников

В Единый реестр должников могут попасть как обычные люди, то есть физические лица, так юрлица (компании, фирмы и т.д.).

Единый государственный реестр должников

База данных, где содержится информация о должниках. В базе изображают данные о любых имущественных обязательствах: неуплаченные штрафы, задолженность по алиментам.

В ЕРД вносится информация о тех, кто:

проиграл суд и не выполнил его решения;

не уплатил штраф за нарушение ПДД;

имеет долги по выплате алиментов;

вовремя не выплатили кредит. В этом случае банк взимает задолженность через нотариуса.

"После того, как частным или государственным исполнителям поступает исполнительный лист о задолженности, информация заносится в автоматизированную систему исполнительного производства. С этой базы она автоматически передается в ЕРБ", – разъясняет Денис Боднар.

Реестр должников работает в Украине с 2016 года. Он был создан в соответствии с законом "Об исполнительном производстве".

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В реестре содержится следующая информация:

фамилия, имя и отчество, дата рождения должника. В случае, когда это физическое лицо;

если юридическое лицо – наименование, идентификационный код юрлица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должника-юридического лица;

наименование органа или фамилия, имя, отчество и должность работника, выдавшего исполнительный документ;

наименование органа государственной исполнительной службы или фамилия, имя, отчество частного исполнителя, номер телефона и адрес электронной почты исполнителя;

номер исполнительного производства;

категория взыскания (штрафы, алименты и т.д.).

Риски для неплательщика

Пренебрегать уплатой долгов Денис Боднар не советует. Ведь последствия могут быть крайне неприятными. Так, должнику вправе отказать в открытии счета в банке. Этот запрет действует с 2019 года. В то же время их обязали сообщать исполнительной службе о попытке открыть текущие счета.

Неприятности ждут и должников, которые любят путешествовать. Ведь им "светит" запрет на выезд за границу.

В основном, этот запрет применяется к плательщикам алиментов. Они часто пренебрегают такими долгами и начинают осознавать всю серьезность ситуации только после отказа в пересечении границы. Как следствие путешествие заканчивается не успев начаться,

– добавляет частный исполнитель Боднар.

Для "членов ЕРБ" нотариусы не смогут провести ни одной сделки. То есть о продаже или покупке чего-то дорого стоимостного придется забыть.

Блокировка текущих счетов и списание с них долгов в любой момент – еще одна неприятность, которая ожидает тех, кого внесли в вышеозначенный реестр.

Доступ к реестру имеет каждый, поэтому информацию могут получить также и кредиторы перед выдачей займа. Случалось, что из-за информации о должнике-женихе даже отменялись свадьбы. Потенциальная вторая половинка узнавала о долгах по алиментам. Понимая, если потенциальный муж не платит алименты на ребенка, ему не стоит доверять. В то же время должники не смогут расстаться и поделить имущество.

Не секрет, что компании, которые заботятся о своей репутации, могут отказать в трудоустройстве, ссылаясь опять же на информацию из реестра. Поэтому долги необходимо возвращать, а лучше вообще их не иметь, чтобы впоследствии не иметь неприятностей.