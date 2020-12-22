В третьем квартале 2020 года украинцы тратили больше всего денег на еду и оплату коммунальных услуг. Меньше всего расходов направляли на образование, отдых, рестораны и гостиницы.

Сколько денег потратили украинцы

Всего за этот период украинцы потратили 790, 139 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Кстати Сколько и на что тратят деньги украинцы: обновленная статистика Госстата

Эта сумма на 1% превышает расходы за аналогичный квартал 2019 года.

На что украинцы тратили деньги

Продукты и безалкогольные напитки – 42% денег;

Оплата "коммуналки" – 11,9%;

Транспорт – 8,8%

Алкоголь, сигареты и наркотики – 7,9%.

На здравоохранение – 5,7%,

Одежда и обувь – 5%;

Предметы домашнего обихода, бытовую технику – 3,9%;

Отдых и культура – 3,6%;

Связь – 2,9%;

Рестораны и отели – 2,7%;

Образование – 1,3%;

Различные товары и услуги – 4,3%.

Как было раньше

По предварительным подсчетам, ситуация была такая же. Львиную часть дохода украинцы тратили на еду и коммунальные услуги. Кстати, на продукты тратили даже на 6% больше.

Правда, на третьем месте в рейтинге были расходы на здоровье.



Статистика расходов украинцев / Скриншот с сайта Госстата