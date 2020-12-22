Еда и коммуналка: на что украинцы тратили больше всего денег – статистика
В третьем квартале 2020 года украинцы тратили больше всего денег на еду и оплату коммунальных услуг. Меньше всего расходов направляли на образование, отдых, рестораны и гостиницы.
Сколько денег потратили украинцы
Всего за этот период украинцы потратили 790, 139 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Кстати Сколько и на что тратят деньги украинцы: обновленная статистика Госстата
Эта сумма на 1% превышает расходы за аналогичный квартал 2019 года.
На что украинцы тратили деньги
- Продукты и безалкогольные напитки – 42% денег;
- Оплата "коммуналки" – 11,9%;
- Транспорт – 8,8%
- Алкоголь, сигареты и наркотики – 7,9%.
- На здравоохранение – 5,7%,
- Одежда и обувь – 5%;
- Предметы домашнего обихода, бытовую технику – 3,9%;
- Отдых и культура – 3,6%;
- Связь – 2,9%;
- Рестораны и отели – 2,7%;
- Образование – 1,3%;
- Различные товары и услуги – 4,3%.
Как было раньше
По предварительным подсчетам, ситуация была такая же. Львиную часть дохода украинцы тратили на еду и коммунальные услуги. Кстати, на продукты тратили даже на 6% больше.
Правда, на третьем месте в рейтинге были расходы на здоровье.
Статистика расходов украинцев / Скриншот с сайта Госстата
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