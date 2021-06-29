ЕБРР улучшил прогноз восстановления украинской экономики после кризиса

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%. По сравнению с ожиданиями в октябре 2020 года ситуация улучшилась на 0,5%.

Кроме того, ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2022 году. Об этом говорится в отчете о региональных экономических перспективах.

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Прогноз ЕБРР по экономике Украины

Основные риски для реализации этого прогноза связываются с медленным темпом реформ и вакцинации,

– говорится в сообщении.

Прогноз для Украины немного хуже, чем ожидания ЕБРР относительно развивающихся экономик, в которые он инвестирует. В целом Европейский банк прогнозирует рост в регионе на уровне 4,2% в 2021 году и 3,9% в 2022 году. В Украине рост в 2021 году ожидают на уровне 3,5%.

Успешная борьба с последствиями кризиса

В отчете также говорится о том, что снижение иностранного спроса в сочетании с влиянием на внутренний спрос неоднократных локдаунов привели к падению ВВП на 4% в 2020 году. В то же время улучшенное макрофинансовое полезно повлияло на кризис и помогло Украине сохранить макроэкономическую стабильность.

Ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов отметил, что хотя в первом квартале 2021 года в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с 2019 годом, однако есть признаки постепенного возврата к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию.