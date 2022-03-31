Однако Украине удастся быстро восстановиться в 2023 году, при условии, что в течение нескольких месяцев удастся достичь прекращения огня.

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По словам главной экономистки банка Беаты Яворчик, экономика Украины в этом году сократится на 20%, поскольку война ведется на территории, на которую приходится 60% ВВП. Однако уже в 2023 году ВВП может восстановиться на 23%.

Украина, которая изначально была бедной страной, станет еще беднее. Мы понимаем, что от трети до половины фирм прекратили работу, а потребление электроэнергии составляет 60% от довоенного уровня,

– заявила Яворчик.

В то же время российская экономика в этом году сократится на 10%, а в 2023 году зафиксирует нулевой рост из-за давления санкций. Страна-агрессор уже потеряла около 30 миллиардов долларов экспортных доходов из-за нефтегазовых санкций.

Даже если после войны с России снимут санкции, она долго не сможет отбелить репутацию перед инвесторами, особенно благодаря ее разговорам о "национализации" компаний, которые покинуть ее рынок.

Отметим, что ЕБРР не вкладывал денег в Россию, с тех пор как та аннексировала Крым, и в Беларусь, с тех пор как Лукашенко самопровозгласил себя президентом.

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