Европейский банк реконструкции и развития поддерживает бизнес в Украине. В 2020 году эта помощь составила 3,5 миллиона евро. Кому помогает ЕБРР и как получить эту помощь, читайте в материале 24 канала.

Как ЕБРР помогает бизнесу в Украине

Европейский банк реконструкции и развития помогает в 2 способа, рассказала во время медиа-бранча Екатерина Ригг, руководитель департамента развития малого и среднего бизнеса ЕБРР:

Секторальная поддержка. ЕБРР разработал дорожные карты для мебельной, туристической, ткацкой, сельскохозяйственной и других отраслей.

Экспертная поддержка. ЕБРР помогает бизнесу выйти на новые рынки и обеспечивает их онлайн-инструментами для обучения.

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Поддержка предоставляется благодаря правительствам США, Швеции и Евросоюза.

Кого поддерживает ЕБРР

ЕБРР поддерживает всех представителей малого, среднего и микро-бизнеса. Исключениями являются табачная, алкогольная, игровая и военные отрасли, а также финучреждения – представителям такого бизнеса поддержки не оказывают.

Все остальные могут подаваться на гранты от ЕБРР. Правда, организация может отдавать предпочтение тем, которые подпадают под следующие критерии.

Базовые критерии для гранта:

Бизнесу должно быть хотя бы 2 года.

Компания – частная, а более 50% ее владельцев – граждане Украины.

Хорошая деловая репутация и потенциал к развитию.



Условия для получения гранта от ЕБРР / Инфографика ЕБРР

Кроме того, в ЕБРР стремятся развивать украинский бизнес в таких направлениях как:

гендерное равенство;

использование зеленых технологий;

цифровизация.

Что предусматривает грант

Сначала компания полностью оплачивает услуги консультации от ЕБРР. После этого Европейский банк реконструкции и развития возвращает 50% от этой суммы .

Самые популярные услуги ЕБРР

Консультации

Больше всего компании нуждаются в консультации по направлениям маркетинга и системы информационных технологий.

Маркетинг , потому что пандемия коронавируса заставила бизнес переориентироваться на новые рынки. Например, украинский бизнес, который работал на Польшу или США, начал искать клиентов в Украине.

Системы информационных технологий , потому что бизнесу необходимо автоматизировать бизнес-процессы. Это не только сокращает расходы, но и улучшает качество продукции и организации работы.

Академия Ноу Хау

Из-за пандемии многие представители бизнеса оказались в кризисной ситуации. Для этого ЕБРР создал Академию Ноу Хау , где сейчас украинский бизнес имеет доступ к 5 бесплатных модулям для антикризисного управления. А по завершению – получает сертификат.

"Мережа"

Это онлайн-консультации, обучение и доступ к лучшим экспертам мира. В течение 2020 года и первых двух месяцев 2021 года в "Мережі" зарегистрировалось 19 тысяч украинцев.

Что ждет бизнес в будущем

Представителям бизнес трудно, он совершенно точно видоизменится и уже в некоторых отраслях видоизменился,

– отмечает Екатерина Ригг.

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