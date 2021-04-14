Кризис – это возможности: как ЕБРР помогает малому и среднему бизнесу в Украине
Европейский банк реконструкции и развития поддерживает бизнес в Украине. В 2020 году эта помощь составила 3,5 миллиона евро. Кому помогает ЕБРР и как получить эту помощь, читайте в материале 24 канала.
Источник:24 канал
Как ЕБРР помогает бизнесу в Украине
Европейский банк реконструкции и развития помогает в 2 способа, рассказала во время медиа-бранча Екатерина Ригг, руководитель департамента развития малого и среднего бизнеса ЕБРР:
- Секторальная поддержка. ЕБРР разработал дорожные карты для мебельной, туристической, ткацкой, сельскохозяйственной и других отраслей.
- Экспертная поддержка. ЕБРР помогает бизнесу выйти на новые рынки и обеспечивает их онлайн-инструментами для обучения.
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Кого поддерживает ЕБРР
ЕБРР поддерживает всех представителей малого, среднего и микро-бизнеса. Исключениями являются табачная, алкогольная, игровая и военные отрасли, а также финучреждения – представителям такого бизнеса поддержки не оказывают.
Все остальные могут подаваться на гранты от ЕБРР. Правда, организация может отдавать предпочтение тем, которые подпадают под следующие критерии.
Базовые критерии для гранта:
- Бизнесу должно быть хотя бы 2 года.
- Компания – частная, а более 50% ее владельцев – граждане Украины.
- Хорошая деловая репутация и потенциал к развитию.
Условия для получения гранта от ЕБРР / Инфографика ЕБРР
Кроме того, в ЕБРР стремятся развивать украинский бизнес в таких направлениях как:
- гендерное равенство;
- использование зеленых технологий;
- цифровизация.
Что предусматривает грант
Сначала компания полностью оплачивает услуги консультации от ЕБРР. После этого Европейский банк реконструкции и развития возвращает 50% от этой суммы.
Самые популярные услуги ЕБРР
Консультации
Больше всего компании нуждаются в консультации по направлениям маркетинга и системы информационных технологий.
- Маркетинг, потому что пандемия коронавируса заставила бизнес переориентироваться на новые рынки. Например, украинский бизнес, который работал на Польшу или США, начал искать клиентов в Украине.
- Системы информационных технологий, потому что бизнесу необходимо автоматизировать бизнес-процессы. Это не только сокращает расходы, но и улучшает качество продукции и организации работы.
Академия Ноу Хау
Из-за пандемии многие представители бизнеса оказались в кризисной ситуации. Для этого ЕБРР создал Академию Ноу Хау, где сейчас украинский бизнес имеет доступ к 5 бесплатных модулям для антикризисного управления. А по завершению – получает сертификат.
"Мережа"
Это онлайн-консультации, обучение и доступ к лучшим экспертам мира. В течение 2020 года и первых двух месяцев 2021 года в "Мережі" зарегистрировалось 19 тысяч украинцев.
Что ждет бизнес в будущем
Представителям бизнес трудно, он совершенно точно видоизменится и уже в некоторых отраслях видоизменился,
– отмечает Екатерина Ригг.
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Бизнес будет:
- Учитывать форс-мажорные обстоятельства;
- Автоматизировать бизнес-процессы;
- Диверсифицироваться, чтобы не зависеть от одного направления / рынка.
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