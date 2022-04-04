Известно, что Совет управляющих ЕБРР проголосовал за резолюцию в соответствии со статьей 8.3 "О создании Банка, уставе ЕБРР".

Важно Из-за войны России против Украины в Германии ощутимо "подскочила" инфляция

Это предполагает приостановку доступа России и Беларуси к финансированию и экспертизе бессрочно. Важно, что при этом банк оставляет за собой право упразднить дальнейшие выплаты по существующим проектам.

Кроме того, в ЕБРР отметили, что осуждают вторжение и демонстрируют непреклонную поддержку Украины.

Что такое ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии.

Что нужно для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик государств в международные хозяйственные связи.