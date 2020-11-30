В Министерстве финансов подготовили концепцию внедрения электронного аудита (е-аудита) для налогоплательщиков. Начнут его внедрять с 2023 года, а заработать в полной мере он должен в 2027 году.

Подробнее об инициативе Минфина по е-аудиту налогоплательщиков

Внедрение электронного аудита предусматривает Меморандум о взаимопонимании. Его Украина подписала с Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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В ведомстве добавляют, что целью концепции внедрения е-аудита является переход к качественно новому уровню осуществления контрольно-проверочной работы.

Инструмент электронного аудита налогоплательщиков внедрен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность,

– отмечают в министерстве.

Как будет работать е-аудит налогоплательщиков

Его механизм основан на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T). Последний разработала Организация экономического сотрудничества и развития.

Этот файл является легким в использовании и предназначен для осуществления мероприятий налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

В Кабмине подчеркивают, что автоматизированная обработка полученного аудиторского файла предоставит возможности для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок.

Результаты такой обработки налогоплательщики могут использовать для оперативного исправления выявленных расхождений или во время отбора для проведения налоговой проверки.

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Презентации концепции внедрения е-аудита налогоплательщиков: документ