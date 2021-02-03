Китайское государственное СМИ исключило основателя Alibaba Group из списка бизнес-лидеров КНР.

Источник: Business Today

2 февраля 2021 года газета Shanghai Securities News опубликовала материал о лидерах предпринимательства КНР, однако про Ма в издании не вспомнили. Стоит отметить, что Shanghai Securities News принадлежит информационному агентству, которое является непосредственно официальным СМИ правительства Поднебесной.

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Игнорирование Джека Ма в СМИ

Материал газеты Shanghai Securities News вышел в тот же день, когда компания Alibaba должна была опубликовать квартальный отчет. Стоит отметить, что издание заметно игнорировало основателя Alibaba Group миллиардера Джека Ма и его компанию в своей публикации. В то время как миллиардер хвалил других ведущих предпринимателей за процесс технологической революции в стране. Сейчас Ма не возглавляет собственную компанию, поскольку ушел с поста еще осенью, после громкой критики в сторону власти Китая.

На первых полосах СМИ разместили информацию про:

основателя Huawei Жень Чжєнфєй,

голову Xiaomi Лей Цзюнь,

президента BYD Ван Чуаньфу

Конфликт Ма с властями КНР

Слухи о вероятном конфликте между предпринимателем и властью Поднебесной начали ходить еще осенью. Тогда Ма решился раскритиковать систему регулирования страны за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков". Впоследствии IPO Ant Group было отменено, а против компании правительство начало антимонопольное расследование.

На публике, после своих громких речей, предпринимательницы появился лишь во второй половине января во время онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей", в которой миллиардер принял участие. Появление Ма дало возможность общественности исключить худшие варианты, а акции компании бизнесмена выросли на фоне его публичного появления. Сейчас расследование против Ant Group еще продолжается.

Bloomberg не исключает возможности, что отмененное IPO Ant Group все же состоится. А глава Центрального банка Китая, в ходе Всемирного экономического форума, сказал, что если Ant Group будет придерживаться юридических процедур, то тогда у них будет результат.