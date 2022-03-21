Соответствующий пересмотр топовые банки сделали после нового пакета более жестких санкций от ЕС и других стран.

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Прогнозы банков

Barclays предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году.

предусматривает сокращение российской экономики на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5% в следующем году. Goldman Sachs ухудшил прогноз на этот год и теперь ожидает падение на 10% против 7% раньше.

В связи с нынешними геополитическими условиями мы предполагаем, что санкции будут длительными,

– заявили экономисты Barclays.

Они добавили, что экономика России будет постепенно замедляться, ускорив этот процесс к середине 2022 года. Из-за санкций упадет внутреннее потребление, сократятся инвестиции и импорт. Именно это и будет являться главными факторами падения экономики агрессора.

Экономисты Goldman Sachs признали, что санкции ударили по российскому экспорту сильнее, чем они прогнозировали. Пока они считают, что экспорт российской нефти упадет на 20%. Но заметим, что в Европе сейчас обсуждается нефтяное эмбарго против России.

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