Отказ обслуживать российский госдолг
JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group отказались от операций с долгом страны-агрессора после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать как новые, так и имеющиеся долговые и паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом России.
Читайте также С Ираном и Индонезией: в России придумали себе новую "большую восьмерку"
Согласно обновленной директиве OFAC и сворачиванию Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, компания больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц,
– говорится в заявлении одного из банков.
Как сообщалось, лицензия OFAC, разрешавшая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.
Возможный дефолт в России: главное
- С начала полномасштабной войны в Украине, международные рейтинговые агентства говорили о возможном дефолте в России. Дело в том, что санкции существенно усложняют обслуживание госдолга страной-агрессором в иностранной валюте.
- Однако Россия уже несколько раз уходила от возможного дефолта, выплачивая обязательства в последнюю минуту. Последний раз, произведя выплаты по облигациям в начале мая, срок погашения которых истек 4 апреля.
- До этого Россия попыталась провести выплаты по ссудам в рублях, но агентство Moody's заявило, что это изменение условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.
К теме – Фурса спрогнозировал, когда в России будет дефолт: смотрите видео