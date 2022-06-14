Отказ обслуживать российский госдолг

JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group отказались от операций с долгом страны-агрессора после того, как Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать как новые, так и имеющиеся долговые и паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом России.

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Согласно обновленной директиве OFAC и сворачиванию Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, компания больше не будет проводить определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц,

– говорится в заявлении одного из банков.

Как сообщалось, лицензия OFAC, разрешавшая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.

Справка. Дефолт простыми словами – несостоятельность государства выполнить долговые обязательства. Дефолт делят на следующие виды: технический, обычный (полный) и суверенный, который, к слову, Россия уже объявляла в 1998 году.

Возможный дефолт в России: главное

С начала полномасштабной войны в Украине, международные рейтинговые агентства говорили о возможном дефолте в России. Дело в том, что санкции существенно усложняют обслуживание госдолга страной-агрессором в иностранной валюте.

Однако Россия уже несколько раз уходила от возможного дефолта, выплачивая обязательства в последнюю минуту. Последний раз, произведя выплаты по облигациям в начале мая, срок погашения которых истек 4 апреля.

До этого Россия попыталась провести выплаты по ссудам в рублях, но агентство Moody's заявило, что это изменение условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.

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