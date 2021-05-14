Более того, саму эту норму придумали чиновники, таким образом образовав коррупционную схему. Такое заявление сделал министр аграрной политики Роман Лещенко.

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Столько земли в Украине нет

Министр отмечает: в Украине физически не хватит столько земли, чтобы ее можно было каждому украинцу предоставить бесплатно.

Норма закона есть, а реализации фактически нет по одной простой причине: по 2 гектара для более чем 42 миллионов украинцев – это 80 миллионов гектаров земли.... Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую,

– заявил Лещенко.

Он добавил, что чиновники говорят украинцам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а потом берут взятки за выделение земли. По словам Лещенко, за 20 лет сформировали очень четкую коррупционную ренту. Для нее ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения.

Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.

Он добавил, что всю землю, которая была в распоряжении Госгеокадастра, передали в коммунальную собственность. "Если община хочет предоставить землю под бесплатную приватизацию, она может это сделать двумя третями голосов от количественного состава совета, избранного народом", – пояснил Лещенко.

Отмена нормы про 2 гектара: кратко