Думаю, с 2023 года, – Гетманцев о том, когда заработает накопительная пенсия в Украине
Источник:24 канал
Кабинет Министров подготовил расчеты для перехода к накопительной пенсионной системе в Украине. В Верховной Раде готовы проголосовать за соответствующий законопроект.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он пояснил, что этот вопрос еще будут обсуждать.
К теме Как будут выплачивать пенсию с 1 сентября: пояснения ПФУ
Переход к накопительной пенсии
В ответ на вопрос, когда в Украине планируют перейти к механизму с накоплением пенсий, нардеп ответил, что "точно не с 2022 года". "Думаю, что с 2023 года", – уточнил Гетманцев.
Председатель комитета ВРУ отметил, что Кабмин предлагает направлять 1% от Единого социального взноса (ЕСВ) в Накопительный фонд. Кроме этого, 1% будет платить работник и 1% – работодатель.
Сейчас в Украине не планируют повышения никаких налогов при формировании накопительной системы.
Гетманцев рассказал о накопительной пенсионной системе: видео
Как планируют внедрять накопительную пенсионную систему
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала об основных этапах внедрения системы пенсионных накоплений. Предварительно, предусмотрено 3 главных шага:
- введение обязательных пенсионных накоплений и голосования за соответствующие законопроекты 2683-3 и 2683-д в первом чтении, вероятно до конца 2021 года;
- внедрение профессиональных накопительных пенсий для рабочих в тяжелых и вредных условиях, голосование за законопроект 4408;
- развитие добровольных пенсионных накоплений на базе действующего законодательства.
В Украине работает система добровольных пенсионных накоплений. По состоянию на сегодня, почти 900 тысяч человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах.
Пенсии в Украине: последние новости
- В Украине с 2023 года планируют ввести обязательные пенсионные накопления для некоторых групп населения. Как будут реализовывать второй уровень пенсионной системы, читайте по ссылке.
- До конца 2021 года украинцам обещают поднять размер пенсий. На одно повышение стоит ожидать с 1 октября, а на другое – с 1 декабря.
- Украинцы также могут получить недовыплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти. Соответствующее заявление следует подать в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.