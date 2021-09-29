Такое мнение в эфире 24 канала озвучил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он пояснил, что этот вопрос еще будут обсуждать.

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Переход к накопительной пенсии

В ответ на вопрос, когда в Украине планируют перейти к механизму с накоплением пенсий, нардеп ответил, что "точно не с 2022 года". "Думаю, что с 2023 года", – уточнил Гетманцев.

Председатель комитета ВРУ отметил, что Кабмин предлагает направлять 1% от Единого социального взноса (ЕСВ) в Накопительный фонд. Кроме этого, 1% будет платить работник и 1% – работодатель.

Сейчас в Украине не планируют повышения никаких налогов при формировании накопительной системы. Даниил Гетманцев Народный депутат

Гетманцев рассказал о накопительной пенсионной системе: видео

Как планируют внедрять накопительную пенсионную систему

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала об основных этапах внедрения системы пенсионных накоплений. Предварительно, предусмотрено 3 главных шага:

введение обязательных пенсионных накоплений и голосования за соответствующие законопроекты 2683-3 и 2683-д в первом чтении, вероятно до конца 2021 года;

внедрение профессиональных накопительных пенсий для рабочих в тяжелых и вредных условиях, голосование за законопроект 4408;

развитие добровольных пенсионных накоплений на базе действующего законодательства.

В Украине работает система добровольных пенсионных накоплений. По состоянию на сегодня, почти 900 тысяч человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах. Марина Лазебная Министр социальной политики

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