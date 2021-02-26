Дубилет-старший и Яценко вышли из основателей Monobank после подозрения НАБУ
Фигуранты дела "Приватбанка" Александр Дубилет и Владимир Яценко лишились долей в ООО "Финтех Бэнд". Эта компания занимается развитием Monobank.
Источник:You control
К кому перешла доля подозреваемых
23 февраля экономисты вышли из состава бенефициаров владельцев компании.
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Доля Александра Дубилета (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а часть Яценко (17,18%) – к Евгении Кривенко.
Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились: Олег Гороховский – 17,18% акций, Михаил Рогальский – 17,18%, Людмила Шмальченко – 9,81%, Вадим Ковалев – 4,91%.
Что известно о подозрениях Дубилету и Яценко
- По данным следствия, в декабре 2016 года глава правления "ПриватБанка" Дубилет, его первый заместитель Яценко и другие высокопоставленные должносные лица банка осознавая, что банк будет национализирован, решили растратить деньги финучреждения. Говорится о почти 137 тысячах гривен.
- 22 февраля правоохранители задержали Яценко, когда тот пытался бежать из страны. Частный самолет посадили в "Борисполе", а мужчине объявили подозрение.
- 25 февраля Яценко вышел из СИЗО под залог – 52 миллиона гривен.
- Дубилету объявили подозрение 23 февраля. Заметим, он занимал должность главы правления "ПриватБанка" на протяжении 19 лет.
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