Фигуранты дела "Приватбанка" Александр Дубилет и Владимир Яценко лишились долей в ООО "Финтех Бэнд". Эта компания занимается развитием Monobank.

К кому перешла доля подозреваемых

23 февраля экономисты вышли из состава бенефициаров владельцев компании.

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Доля Александра Дубилета (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а часть Яценко (17,18%) – к Евгении Кривенко.

Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились: Олег Гороховский – 17,18% акций, Михаил Рогальский – 17,18%, Людмила Шмальченко – 9,81%, Вадим Ковалев – 4,91%.

Что известно о подозрениях Дубилету и Яценко