Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". На сколько копеек выросли розничные цены на АЗС 18 ноября, читайте дальше.
Важно Топливо может подешеветь: Минэкономики установило новые предельные цены
Цена горючего на АЗС
- бензин А-92 составляют 30,86 гривны за литр (0,00 гривен),
- бензин А-95 - 31,76 гривны за литр (0,00 гривен),
- ДТ – 30,53 гривны за литр (+0,01 гривен),
- автогаз – 18,85 гривны за литр (+0,04 гривны).
Розничные цены бензина по состоянию на 18 ноября на разных АЗС
Розничные цены на бензин / Скриншот РБК-Украина
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- Последний раз Минэкономики обновляло предельные цены на топливо 15 ноября.