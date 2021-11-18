Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". На сколько копеек выросли розничные цены на АЗС 18 ноября, читайте дальше.

Важно Топливо может подешеветь: Минэкономики установило новые предельные цены

Цена горючего на АЗС

бензин А-92 составляют 30,86 гривны за литр (0,00 гривен),

бензин А-95 - 31,76 гривны за литр (0,00 гривен),

ДТ – 30,53 гривны за литр (+0,01 гривен),

автогаз – 18,85 гривны за литр (+0,04 гривны).

Розничные цены бензина по состоянию на 18 ноября на разных АЗС

Розничные цены на бензин / Скриншот РБК-Украина

Государственное регулирование цен