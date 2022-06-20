С друзьями лучше: как получить 420 долларов за рефералов

В последнее время крипторынок падает. Почему это идеальное время для инвестиций и почему выгодно пригласить друзей, читайте в материале.

Рынки бывают бычьи, когда активы растут в цене, и медвежьи, когда активы падают. Сейчас рынок медвежий, а потому самое время активно инвестировать в криптовалюту на перспективу. К примеру, по биткоину, видно, что после каждого его падения, каким глубоким оно не было бы, идет рост.

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Увеличить сумму для криптотрейдинга можно благодаря друзьям. Специалисты криптобиржи Bybit рассказали 24 каналу об акции, которую запустили.

Как получить награду до 420 USDT за друга

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Если вы еще не зарегистрированы на криптобирже Bybit, можете расспросить своих знакомых и зарегистрироваться по их ссылке или сделать это самостоятельно на сайте.

Допустим, вы уже зарегистрированы и у вас есть знакомый, который тоже заинтересован в криптовалютах. Вы можете пригласить его зарегистрироваться и таким образом получите каждый по 20 USDT.

Отметим, что USDT – это стейблкоин, привязанный к доллару США. То есть 20 USDT – это 20 долларов.

Важно, что бонус дают только при одобренном реферале. То есть ваш друг должен:

зарегистрироваться на Bybit с вашим реферальным кодом;

внести депозит от 20 долларов;

достичь торгового объема не менее 250 долларов (учитываются торговые объемы на споте и деривативах).

Выгода для того, кто пригласил друга

Награда может существенно возрасти, если приглашенный вами друг активно торгует на криптобирже, увеличивая свой торговый объем:

Кешбек до 170 USDT, если реферал достигнет торгового объема в споте от 300 долларов.

Кешбек до 230 USDT, если реферал достигнет торгового объема на деривативах от 5 000 долларов.

А если ваш реферал торгует и на споте, и на деривативах в указанных объемах, вы сможете получить кэшбек на общую сумму до 400 USDT!

И это еще не все – пригласите 5 одобренных рефералов и получите дополнительную награду 15 USDT на спотовую учетную запись.

Выгода для друга

Важно, что выгоду от такого приглашения получает не только тот, кто пригласил, но и сам друг, которого пригласили.

При условии, что он достигнет торгового объема от 300 долларов на споте и/или от 5 000 долларов на деривативах, друг получит купон до 180 USDT в дополнение к бонусу в 20 USDT за регистрацию.

Как использовать вознаграждение

Для получения наград пользователи должны зарегистрироваться на странице события.

Бонусы и купоны зачислятся пользователям через месяц после завершения акции. Их можно использовать в качестве маржи для торговли на деривативах (не для спота), вместо собственного капитала покрытия убытков и торговых комиссий.