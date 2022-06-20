Рынки бывают бычьи, когда активы растут в цене, и медвежьи, когда активы падают. Сейчас рынок медвежий, а потому самое время активно инвестировать в криптовалюту на перспективу. К примеру, по биткоину, видно, что после каждого его падения, каким глубоким оно не было бы, идет рост.
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Увеличить сумму для криптотрейдинга можно благодаря друзьям. Специалисты криптобиржи Bybit рассказали 24 каналу об акции, которую запустили.
Как получить награду до 420 USDT за друга
Если вы еще не зарегистрированы на криптобирже Bybit, можете расспросить своих знакомых и зарегистрироваться по их ссылке или сделать это самостоятельно на сайте.
Допустим, вы уже зарегистрированы и у вас есть знакомый, который тоже заинтересован в криптовалютах. Вы можете пригласить его зарегистрироваться и таким образом получите каждый по 20 USDT.
Важно, что бонус дают только при одобренном реферале. То есть ваш друг должен:
- зарегистрироваться на Bybit с вашим реферальным кодом;
- внести депозит от 20 долларов;
- достичь торгового объема не менее 250 долларов (учитываются торговые объемы на споте и деривативах).
Выгода для того, кто пригласил друга
Награда может существенно возрасти, если приглашенный вами друг активно торгует на криптобирже, увеличивая свой торговый объем:
- Кешбек до 170 USDT, если реферал достигнет торгового объема в споте от 300 долларов.
- Кешбек до 230 USDT, если реферал достигнет торгового объема на деривативах от 5 000 долларов.
- А если ваш реферал торгует и на споте, и на деривативах в указанных объемах, вы сможете получить кэшбек на общую сумму до 400 USDT!
И это еще не все – пригласите 5 одобренных рефералов и получите дополнительную награду 15 USDT на спотовую учетную запись.
Выгода для друга
Важно, что выгоду от такого приглашения получает не только тот, кто пригласил, но и сам друг, которого пригласили.
При условии, что он достигнет торгового объема от 300 долларов на споте и/или от 5 000 долларов на деривативах, друг получит купон до 180 USDT в дополнение к бонусу в 20 USDT за регистрацию.
Как использовать вознаграждение
Бонусы и купоны зачислятся пользователям через месяц после завершения акции. Их можно использовать в качестве маржи для торговли на деривативах (не для спота), вместо собственного капитала покрытия убытков и торговых комиссий.