Несмотря на "радость" от санкций, Россия все ближе к сценарию развития Ирана. Напомним, последняя страна уже более 43 лет живет под такими ограничениями.

В Центре противодействия дезинформации, функционирующем при СНБО, заявили, что и Россия, и Иран зависят от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ). В обмен эти государства импортируют необходимые для них товары.

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Россия приближается к сценарию Ирана

В этих странах роль экспорта в структуре ВВП составляет примерно 30%. Доход от продажи нефти в контексте ВВП за вычетом себестоимости в Иране ориентировочно составляет 20%. В то время как в России эта цифра равна 10%. Что касается банковской системы, то в этих странах ситуация выглядит следующим образом:

Иранские банки отключены от системы SWIFT, и заморозили более 100 миллиардов долларов активов;

долларов активов; В России эта цифра составляет 400 миллиардов долларов.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что импортозамещение, которым часто хвастается государство-агрессор, в Иране не удалось успешно реализовать. В частности, у Ирана существует собственный Интернет. Например:

вместо видеохостинга YouTube в стране работает Aparat,

Facebook заменили на Cloob,

вместо приложения App Store функционирует Cafe Bazaar,

однако этими соцсетями пользуются только жители Ирана.

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Иран живет под санкционным давлением последние. В то время как в России только начинают ощущать результат санкций, однако реальная "боль" наступит ближе к осени.