Прогноз ВВП в 2021 году
Dragon Capital ухудшила прогноз роста украинской экономики с 4,6% до 3,5% в 2021 году. Согласно данным Госстата во II квартале ВВП сократился на 0,8% относительно I квартала 2021 года.
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Результаты второго квартала были гораздо хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо около 7 – 8%, которые все ждали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки,
– рассказывает Томаш Фиала.
Причин падения оценки ВВП во II квартале
Оптовая торговля стала одной из причин падения ВВП во II квартале, согласно оценке Госстата. Ее падение по итогам полугодия ускорился до 5,7% с 3%, которые были в I квартале. Глава Dragon Capital не понимает, почему данные об оптовой торговле падают. Поэтому он ожидает дальнейшие данные украинских учреждений относительно оптовой торговли и ВВП 14 и 20 сентября соответственно.
Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные сектора растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос до того, как Госстат работает и составляет эти отчеты,
– добавляет Фиала.
Другие прогнозы роста ВВП в 2021 году
- НБУ прогнозирует рост реального ВВП на уровне 3,8%.
- Минэкономики ожидает рост реального ВВП на уровне 4,1.
- МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.
Прогноз роста ВВП в 2022 году
Несмотря на падение ВВП по результатам II квартала, Фиала рассказал, что прогноз инвестиционной компании Dragon Capital на 2022 год не изменился – 4,3%.
По его словам, сейчас внешняя конъюнктура для Украины очень благоприятная: цены на ее экспорт выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков рынков пока мала.
Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо, прежде всего, держать консервативной монетарную и фискальную политику и снижать дефицит (госбюджета – 24 канал) до 3% ВВП,
– отметил Фиала.
Дефицит Бюджет-2021
По оценкам Dragon Capital, дефицит в 2021 году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%.
Просто не получится привлечь финансирование на больший дефицит даже при той хорошей конъюнктуре, которая есть,
– делится Фиала.
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