Прогноз ВВП в 2021 году

Dragon Capital ухудшила прогноз роста украинской экономики с 4,6% до 3,5% в 2021 году . Согласно данным Госстата во II квартале ВВП сократился на 0,8% относительно I квартала 2021 года.

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Результаты второго квартала были гораздо хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо около 7 – 8%, которые все ждали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки,

– рассказывает Томаш Фиала.

Напомним, что в середине июля инвесткомпания уже снижала прогноз роста украинской экономики в этом году – с 5,3% до 4,6%.

Причин падения оценки ВВП во II квартале

Оптовая торговля стала одной из причин падения ВВП во II квартале, согласно оценке Госстата. Ее падение по итогам полугодия ускорился до 5,7% с 3%, которые были в I квартале. Глава Dragon Capital не понимает, почему данные об оптовой торговле падают. Поэтому он ожидает дальнейшие данные украинских учреждений относительно оптовой торговли и ВВП 14 и 20 сентября соответственно.

Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные сектора растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос до того, как Госстат работает и составляет эти отчеты,

– добавляет Фиала.

Другие прогнозы роста ВВП в 2021 году

Прогноз роста ВВП в 2022 году

Несмотря на падение ВВП по результатам II квартала, Фиала рассказал, что прогноз инвестиционной компании Dragon Capital на 2022 год не изменился – 4,3%.

По его словам, сейчас внешняя конъюнктура для Украины очень благоприятная: цены на ее экспорт выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков рынков пока мала.

Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо, прежде всего, держать консервативной монетарную и фискальную политику и снижать дефицит (госбюджета – 24 канал) до 3% ВВП,

– отметил Фиала.

Дефицит Бюджет-2021

По оценкам Dragon Capital, дефицит в 2021 году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%.

Просто не получится привлечь финансирование на больший дефицит даже при той хорошей конъюнктуре, которая есть,

– делится Фиала.

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