Dow Jones перестал сообщать российским банкам о санкциях: почему это важно

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones разорвал соглашение с российскими банками с 31 мая. Теперь он не будет поставлять им комплаенс-информацию, которая включает и данные об участниках санкционных списков.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в банках, получивших такое уведомление от Dow Jones.

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Почему это важно

Информацию, которую сервисы предоставляли банкам, включала:

санкционные списки;

информацию о возбужденных уголовных делах;

списки от регуляторов;

списки террористов и т.д.

Без информации о санкциях российские банки рискуют попасть во вторичные санкции и получить большие штрафы. Отметим, что кроме сервиса от Dow Jones, банки страны-агрессора потеряли доступ к сервисам от Refinitiv (с 11 марта) и Bloomberg (в начале апреля).

Прецедент уже есть

Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин приводит пример, когда банк получил большой штраф. В 2014 году французский BNP Paribas заставили заплатить 8,9 миллиарда долларов штрафа из-за того, что его швейцарское подразделение занималось запрещенными долларовыми платежами в Иран, Судан.

И вот после этого случая все банки мгновенно настроили эти приложения для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков,

– добавил Гландин.

Напомним, что в рамках последнего пакета санкций ЕС отключили Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.

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