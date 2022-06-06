Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в банках, получивших такое уведомление от Dow Jones.
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Почему это важно
Информацию, которую сервисы предоставляли банкам, включала:
- санкционные списки;
- информацию о возбужденных уголовных делах;
- списки от регуляторов;
- списки террористов и т.д.
Без информации о санкциях российские банки рискуют попасть во вторичные санкции и получить большие штрафы. Отметим, что кроме сервиса от Dow Jones, банки страны-агрессора потеряли доступ к сервисам от Refinitiv (с 11 марта) и Bloomberg (в начале апреля).
Прецедент уже есть
Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин приводит пример, когда банк получил большой штраф. В 2014 году французский BNP Paribas заставили заплатить 8,9 миллиарда долларов штрафа из-за того, что его швейцарское подразделение занималось запрещенными долларовыми платежами в Иран, Судан.
И вот после этого случая все банки мгновенно настроили эти приложения для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплаенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков,
– добавил Гландин.
Напомним, что в рамках последнего пакета санкций ЕС отключили Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
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