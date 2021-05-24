Результаты программы кредитования 5 – 7 – 9%

Государственная программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" функционирует уже на протяжении 4 месяцев текущего года. За это время уполномоченные банки выдали около 16,43 тысячи кредитов на общую сумму в 42,2 миллиарда гривен .

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17,448 миллиарда гривен были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

5,622 миллиарда гривен выдали предпринимателям на инвестиционные цели;

19,129 миллиарда гривен – в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 24 мая 2021 года в государственной программе кредитования участвуют 30 банков.

Какие банки больше всего выдали кредитов, с момента старта программы

ПриватБанк – 5,44 тысячи кредитов на сумму в 3,99 миллиона гривен;

– Ощадбанк – 2,20 тысячи кредитов на сумму в 4,14 миллиона гривен;

– Райффайзен Банк Аваль – 1,82 тысячи кредитов на сумму в 7,77 миллиона гривен;

– Укргазбанк – 1,46 тысячи кредитов на сумму в 2,52 миллиона гривен;

– ПУМБ – 1,06 тысячи кредитов на сумму в 4,94 миллиона гривен;

Что известно о программе кредитования 5 – 7 – 9% Государственная кредитная программа Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5–7–9%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП). ФРП – финансовое учреждение, а единственным участником ФРП является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины.