Финансовые цели неотъемлемая часть нашей жизни, а чтобы всегда достигать поставленную цель стоит прислушаться к детальной инструкции. Действенные финансовые советы, деле в материале Экономика 24.

Что такое финансовая цель

Любая финансовая цель может быть выражена в, например:

в заработке конкретной суммы денег, если целью является увеличение капитала,

или в материальном варианте, если речь идет о покупке нового дома, машины и тому подобное.

Интересно Как научиться экономить за счет краткосрочных финансовых целей

Типы финансовых целей

Эксперты обычно выделяют три типа финансовых целей, которіе перерастают друг в друга, в зависимости от срока их реализации.

Краткосрочные – сроком от 1 до 3 месяцев.

Среднесрочные – период достижения от 3 месяцев до года.

Долгосрочные – время достижение более 1 года.

Как правильно формировать финансовую цель

Четкость и последовательность

Старайтесь сформировать свою цель, или же цель максимально четко и конкретно для себя. Например, вы хотите сделать косметический ремонт – определите точную дату когда начнете изменения в своем жилище.

Сделайте просчеты

Посчитайте какая сумма вам понадобится для достижения вашей финансовой цели, или же цели. Если ваша финансовая цель требует значительных затрат, то можете разбить долгосрочную цель на несколько краткосрочных.

Начните накапливать

Последний этап в формировании вашей финансовой цели – точка отсчета накоплений. Возьмите сумму, которую хотите сэкономить и разделите на тот период за который вы хотите достичь своей цели. Теперь вы знаете сколько вам нужно экономить с каждого полученного дохода, чтобы цель воплотить в жизнь. Конечно, вы можете скорректировать срок реализации, исходя в ваших финансовых возможностей.

Практические советы, как реализовать финансовую цель

Качество лучше количества. Не стоит ставить перед собой слишком много целей, ведь так вы рискуете не сконцентрироваться не на одной из целей. Чем больше срок, тем меньше целей. Чем глобальнее ваша финансовое задача, тем больше времени для реализации она нуждается. Поэтому, эксперты не советуют одновременно ставить перед собой более 2 – 3 долгосрочные цели. И наоборот, мелкие цели достигаются куда быстрее. Их может быть до 5 максимум. Разбейте на этапы. Для поддержания мотивации и отслеживания прогресса ваши долгосрочные и среднесрочные цели следует разбивать на несколько более мелких этапов. По мере их достижения ставить новые, и двигаться дальше. Цели можно корректировать. Запланировать что-нибудь конкретное на длительный срок довольно сложно. Особенно в условиях не всегда стабильной экономики. Поставленные финансовые задачи, через 1 – 2 года могут быть уже не такими актуальными для вас и довольно обременительными в денежном плане. Однако, в таком случае, не стоит отказываться от них совсем, лучше изменить план по их достижению. Учет и фиксация. После постановки целей крайне желательно зафиксировать их. На бумаге, в телефоне или где-либо. Держать в міслях их тоже можно, но так вы не будете видеть полную картину: сколько нужно денег вообще, сколько времени осталось до выполнения, каких результатов вы достигли. Постоянство и финансовые привычки. Старайтесь формировать в себе положительные финансовые привычки. Выработайте в себе привычку делать все то, что прописали в своем финансовом плане или бюджете в месяц. Начните с малого. Часто достаточно трудно что-то запланировать и тут же достичь чего-либо серьезного сразу. Лучше начинать с небольших и краткосрочных целей. Их реализация вдохновит вас и подготовит к более серьезным финансовых задач.

Получить кредит до 500 тысяч гривен на выгодных условиях помогут специалисты Идея Банка.